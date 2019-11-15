حزب 'عمل' يعلن تأييده لبيان المرجعية ويحذر من 'الانزلاق نحو الفتنة'

أعلن حزب "عمل" بزعامة رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، اليوم الجمعة، تأييده لما ورد من نقاط في بيان المرجعية الدينية خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم، فيما حذر من "انزلاق البلاد نحو الفتنة".
وأضاف، أن "بيان المرجعية الرشيدة كان واضحاً في تأييد مطالب المتظاهرين من أجل تغيير الواقع السياسي في البلاد والقضاء على منظومة الفساد، وأن المماطلة في تنفيذ المطالب الاصلاحية للمتظاهرين ما هو الا وهم ستتحمل الكتل السياسية الحاكمة مسؤوليته".
وحذر الحزب من "انزلاق البلد نحو الفتنة في حال عدم ايجاد حلول سريعة، وهذا ما يريده أعداء الوطن".
ودعا الحزب جميع القوى السياسية، إلى "التحلي بالشجاعة وإتخاذ قرارات جريئة في الانحياز نحو المطالب الإصلاحية للجماهير من أجل بناء دولة مواطنة تحقق العدالة للجميع وليس للفاسدين مكان فيها".
وجددت المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، مساندتها للاحتجاجات الشعبية مع الالتزام بسلميتها، مؤكدة على ضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من تورّط في الاعتداء على المتظاهرين او القوات الأمنية، وفيما دعت إلى قانون انتخاب منصف غير متحيز "لتغيير القوى الحاكمة" إن أراد الشعب تغييرها، حذرت مخاطر التدخلات الخارجية المتقابلة.
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