وزير سوري: ما يجري في العراق وسوريا واليمن تآمر لمحو قضية الاقصى

اعتبر وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار، الجمعة، ما يجري في العراق وسوريا واليمن بأنه "تآمر لمحو قضية الاقصى".
وأضاف ان "ما يجري في العراق وسوريا واليمن وغيرها هو تآمر من أجل محو قضية المسجد الاقصى".
وأوضح عبد الستار، أن "ما جرى في سوريا حرب أميركية صهوينة استخدمت أدوات عربية والهدف الأساسي القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر النفط فوق القيم والوجود الأميركي في سوريا هو لعرقلة الانتصار الكامل".
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