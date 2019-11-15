محادثات غير رسمية بين السعودية والحوثيين

أفادت وكالة أنباء "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن السعودية كثفت محادثات غير رسمية مع الحوثيين بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن.
وأكد مصدر رابع أن "المحادثات بشأن استكمال الاتفاق الأمني تتحرك بسرعة كبيرة الآن عبر عدة قنوات"، لكن لدى الرياض مخاوف بشأن حدودها.
من جهته، أشار مسؤول من الحوثيين طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الجماعة تبحث وقف إطلاق نار موسع مع الرياض، مضيفا "أن صبرهم يوشك على النفاد".
بدوره، بين دبلوماسي غربي لم تكشف "رويترز" عن هويته، أن "الرياض تريد في نهاية الأمر صياغة اتفاق مع الحوثيين إلى جانب الاتفاق مع الجنوبيين لحشد الزخم للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب".
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