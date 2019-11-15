محادثات غير رسمية بين السعودية والحوثيين

وقالت 3 مصادر إن المحادثات بدأت في أواخر أيلول في الأردن، بعد أن عرض الحوثيون وقف إطلاق الصواريخ والهجمات بطائرات مسيرة على مدن سعودية إذا أنهى التحالف الذي تقوده الرياض ضرباته الجوية على اليمن.

وأكد مصدر رابع أن "المحادثات بشأن استكمال الاتفاق الأمني تتحرك بسرعة كبيرة الآن عبر عدة قنوات"، لكن لدى الرياض مخاوف بشأن حدودها.



من جهته، أشار مسؤول من الحوثيين طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الجماعة تبحث وقف إطلاق نار موسع مع الرياض، مضيفا "أن صبرهم يوشك على النفاد".

بدوره، بين دبلوماسي غربي لم تكشف "رويترز" عن هويته، أن "الرياض تريد في نهاية الأمر صياغة اتفاق مع الحوثيين إلى جانب الاتفاق مع الجنوبيين لحشد الزخم للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب".