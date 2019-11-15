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محادثات غير رسمية بين السعودية والحوثيين

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أفادت وكالة أنباء "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن كثفت محادثات غير رسمية مع الحوثيين بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن.
وقالت 3 مصادر إن المحادثات بدأت في أواخر أيلول في الأردن، بعد أن عرض الحوثيون وقف إطلاق الصواريخ والهجمات بطائرات مسيرة على مدن سعودية إذا أنهى التحالف الذي تقوده الرياض ضرباته الجوية على اليمن.

وأكد مصدر رابع أن "المحادثات بشأن استكمال الاتفاق الأمني تتحرك بسرعة كبيرة الآن عبر عدة قنوات"، لكن لدى الرياض مخاوف بشأن حدودها.


من جهته، أشار مسؤول من الحوثيين طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الجماعة تبحث وقف إطلاق نار موسع مع الرياض، مضيفا "أن صبرهم يوشك على النفاد".

بدوره، بين دبلوماسي غربي لم تكشف "رويترز" عن هويته، أن "الرياض تريد في نهاية الأمر صياغة اتفاق مع الحوثيين إلى جانب الاتفاق مع الجنوبيين لحشد الزخم للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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