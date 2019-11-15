الخليج 365 ترصد الوضع قرب 'الخلاني'.. صور

وأفاد مصدر امني، في وقت سابق اليوم الجمعة، لـ الخليج 365، بأن متظاهرين اسقطوا كتلا كونكريتية في ساحة الخلاني ب‍بغداد، وسط ضرب متقطع للقنابل الدخانية، فيما اشار في وقت لاحق الى دخول المتظاهرين الى ساحة الخلاني.ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2019) يومها الثاني والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .

وتتواصل عمليات الكر والفر بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في عدة ساحات، خاصة في ساحتي التحرير والخلاني المتجاورتين وسط العاصمة.