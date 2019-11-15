استمرار 'الكر والفر' وسط إطلاق القنابل المسيلة للدموع في الخلاني

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باستمرار حالات "الكر والفر" وسط إطلاق القنابل المسيلة للدموع في ساحة الخلاني. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حالات الكر والفر بين المتظاهرين والقوات الامنية مستمرة لغاية الآن في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد". وأضاف ان "الكر والفرر تخللها إطلاق القنابل المسيلة للدموع"، مبيناً أن "أعداد المصابين بحالات اختناق ارتفعت إلى 50 حالة".



وكان مصدر امني قد أفاد في وقن سابق من، اليوم الجمعة، بحدوث حالات اختناق بين المتظاهرين بسبب اطلاق القنابل الدخانية المسيلة للدموع في ساحة الخلاني وسط بغداد. وكان مصدر امني قد أفاد في وقن سابق من، اليوم الجمعة، بحدوث حالات اختناق بين المتظاهرين بسبب اطلاق القنابل الدخانية المسيلة للدموع في ساحة الخلاني وسط بغداد.

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