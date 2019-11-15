البيت الأبيض ينشر نص المحادثة الهاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني

نشر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، مذكرة تروى فيها المحادثة الهاتفية التي جرت في شهر نيسان الماضي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وذكرت "روسيا اليوم"، أن ذلك يأتي خلال جلسة الاستماع العلنية الثانية، في قضية مساءلة الرئيس الأميركي، بشأن استغلال سلطته في الطلب نظيره الأوكراني التحقيق مع نجل منافسه الديموقراطي الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.
ويقول معارضو ترامب بأنه استخدم صلاحيات الرئاسة في الضغط على رئيس أوكرانيا بهدف الحصول على معلومات تضر بمنافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، الذي يعتبر المرشح الأول عن الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة للعام المقبل، وسيكون في مواجهة ترامب في السباق على الوصول إلى البيت الأبيض.
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