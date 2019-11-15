البيت الأبيض ينشر نص المحادثة الهاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني

وذكرت "روسيا اليوم"، أن ذلك يأتي خلال جلسة الاستماع العلنية الثانية، في قضية مساءلة الرئيس الأميركي، بشأن استغلال سلطته في الطلب نظيره الأوكراني التحقيق مع نجل منافسه الديموقراطي الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.

وكان النائب الأميركي آدم شيف أعلن، عند افتتاح مرحلة الجلسات العلنية من التحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأميركي، أن الديمقراطيين يأملون أن يجري التحقيق بشأن عزل دونالد ترامب "من دون ضغينة ولا تأخير.

ويقول معارضو ترامب بأنه استخدم صلاحيات الرئاسة في الضغط على رئيس أوكرانيا بهدف الحصول على معلومات تضر بمنافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، الذي يعتبر المرشح الأول عن الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة للعام المقبل، وسيكون في مواجهة ترامب في السباق على الوصول إلى البيت الأبيض.

