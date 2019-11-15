ألمانيا تعتقل "نصابا" رحلته تركيا بزعم الإرهاب

اعتقلت السلطات الألمانية عائل الأسرة التي رحلتها تركيا، أمس الخميس، بناء على مذكرة توقيف من القضاء لاتهامه بـ"النصب" وليس الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي كما زعمت أنقرة.

ووفق ما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، ظهر اليوم الجمعة، فإن الشرطة اعتقلت عائل الأسرة بمجرد وصوله إلى برلين مساء أمس، بناء على مذكرة اعتقال صادرة من الادعاء العام.

وصدرت المذكرة على خلفية اتهام الرجل بالنصب والسب والتهديد، وليس بتهم الإرهاب والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي كما زعمت أنقرة.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن المتهم خدع لاجئين بقدرته على تسهيل حصولهم على جوازات سفر ألمانية، وحصل منهم على أموال مقابل ذلك.

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وتتكون العائلة من زوجين يحملان الجنسيتين الألمانية والعراقية، و5 أطفال، بينهم طفلان مولودان في العراق، وطفلان في ألمانيا، وطفل آخر مولود في معسكر الاعتقال في تركيا.

وتعتبر السلطات الألمانية الزوجين "متطرفين"، ولم ينضما لـ"داعش" في سوريا، حيث وصلا تركيا في يناير/كانون الثاني الماضي، وألقت أنقرة القبض عليهما في مارس/آذار، وبقيا قيد الاعتقال منذ ذلك التاريخ.

ونقلت بيلد عن مصادر أمنية ألمانية لم تسمها، أمس، أن الزوجين العراقيين رفضا الحصول على مساعدة قانونية من القنصلية الألمانية خلال اعتقالهما في تركيا.

وبخلاف هذه الحالات، فإن تركيا تعتقل حاليا 14 بالغا ألمانيا على الأقل لانتمائهم لـ"داعش" في سوريا، بواقع 8 نساء و6 رجال، بالإضافة إلى 15 طفلا، وينتظر أن تقوم أنقرة بترحيلهم على دفعات خلال الفترة المقبلة، حسب "بيلد".