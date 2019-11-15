الجيش اللبناني: توقيف مجموعة متظاهرين اعتدوا على قواتنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقف الجيش اللبناني، الجمعة، عدداً من المحتجين الذين اعتدوا على قواته أثناء محاولتهم فتح الطرقات المغلقة في العديد من المناطق.

وقال الجيش، في بيان على موقعه الإلكتروني: "أثناء قيام قوى الجيش بتنفيذ مهامها في فتح الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية، عمد بعض المحتجين إلى التعرض للعسكريين بتوجيه عبارات استفزازية ومحاولة الاعتداء عليهم".

وتابع: "أسفرت هذه المحاولات عن إصابة عدد منهم برضوض وجروح مختلفة، الأمر الذي دفع إلى توقيف المعتدين الذين بلغ عددهم 20 شخصاً وأحيلوا على التحقيق".

وأضاف البيان أنه تم إخلاء سبيل 9 منهم، وأبقي على 7 أشخاص رهن التحقيق بناءً على إشارة القضاء المختص، وأحيل 4 منهم بينهم سوري على الشرطة العسكرية بعدما ثبت تورطهم بمخالفات أخرى.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يختلف مشهد الشارع اللبناني المنتفض على السلطة، حيث تشهد غالبية الطرق الرئيسية شللاً تاماً، فضلاً عن مناوشات بين الحين والآخر بين قوى الأمن والمتظاهرين وتارة من قبل عناصر مليشيا حزب الله ضد المشاركين بالاحتجاجات التي نادت بتقليص نفوذ المليشيا التابعة لإيران وتوحيد الجيش اللبناني.