إصابة مصور فلسطيني برصاصة إسرائيلية في عينه بالضفة

أصيب مصور صحفي فلسطيني بالرصاص المطاطي في عينه خلال تغطيته مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة صوريف جنوبي الضفة الغربية.



وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن معاذ عمارنة أصيب بالرصاص المطاطي في عينه خلال تغطية الأحداث في بلدة صوريف بالخليل.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن طواقمه قامت بنقل المصور الصحفي الفلسطيني إلى مستشفى الأهلي في الخليل، لتلقي العلاج.

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ولفت الهلال الأحمر إلى أن فلسطينياً آخر أصيب بالرصاص الحي في الساق خلال المواجهات التي اندلعت بعد احتجاج فلسطينيين على مصادرة الاحتلال الإسرائيلي أراضيهم بغرض الاستيطان.

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن الدماء سالت من عين المصور عمارنة بعدما أصابته رصاصة مطاطية في عينه.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه المواطنين الفلسطينيين.

وقال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، في تقرير سابق، إن الاعتداءات الإسرائيلية تزايدت بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبلغت نحو 27 مقارنة بنحو 14 اعتداء خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف المركز الفلسطيني أن معظم الاعتداءات الإسرائيلية جاءت ضمن الأنواع الخطيرة على حياة الصحفيين والحريات الإعلامية، حيث شملت نحو 12 حالة اعتداء بالضرب وإصابة جسدية نتيجة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز التي استهدفت الصحفيين خلال تغطيتهم أحداثاً متفرقة في الضفة وغزة والقدس المحتلة.