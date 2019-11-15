إثيوبيا تدعو المراقبين للإبقاء على سرية مفاوضات سد النهضة

طالب وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي من المراقبين لممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي وعددهم 5 الذين يشاركون لأول مرة في مفاوضات سد النهضة، بالحفاظ على سريتها وعدم الإدلاء بأي معلومات للإعلام حول مجريات التفاوض.

وقال في كلمة له خلال أول اجتماع ثلاثي بأديس أبابا، الجمعة، لوزراء المياه والري في مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، إن على المراقبين في هذه الاجتماعات من الولايات المتحدة والبنك الدولي الحفاظ على سرية المفاوضات وعدم الإنحياز لأي طرف.

وأضاف أنه لا بد عدم الإدلاء بأي معلومات للإعلام حول مجريات التفاوض الفنية وعدم استخدام المعلومات التي يحصلون عليها خلال متابعتهم المفاوضات، للتأثير على مصالح أي دولة من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان).







وذكر أن مصر طلبت منه إطلاعها على سير مراحل العمل الحالي في سد النهضة والمراحل التي وصلت إليه، وقال: "إثيوبيا أكملت سد السرج الجانبي لسد النهضة، وبلغ العمل في السد الرئيسي 91% والأعمال المدنية 85%، فيما بلغت الأعمال الفنية الكهرومائية 29% والبنية التحتية 70%".

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وذكر بقلي أن "أعمال البناء الكلي في سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى 69.37%، وتعمل البلاد لإنهائه في الموعد المحدد".

وقال: "نتوقع ملء السد في موسم الأمطار المقبل 2020، ونعطي الأولوية لغرس شتلات الأشجار بغرض زيادة الموارد المائية".





ودعا بقلي وزراء المياه في مصر والسودان وممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي إلى زيارة موقع السد للوقوف عليه.





وتتواصل الاجتماعات لوزراء المياه والري في كل من مصر والسودان ومصر بأديس أبابا، ودخلت وفود الدول الثلاث في اجتماعات منفصلة مع اللجان الفنية لكل وفد، لبحث المسائل الفنية العالقة بشأن ملء وتشغيل قواعد السد، بهدف التوصل إلى رؤية موحدة بغية عقد اجتماع مشترك للدول الثلاث خلال اليوم والغد.

