3 رؤساء وزراء لبنانيين سابقين يطالبون بترشيح الحريري للحكومة

طالب ثلاثة رؤساء وزراء لبنانيين سابقين، الجمعة، في بيان مشترك، بإعادة ترشح سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، كما دعوا القوى السياسية لتسهيل مهمته.

وقال نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، في البيان: "منذ بداية الأزمة السياسية شددنا ونعيد التأكيد اليوم على موقفنا الأساسي بإعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة وإننا نرى، في ضوء الأوضاع الراهنة، أن على القوى السياسية كافة تسهيل مهمته في ذلك".

البيان المشترك جاء بعد ساعات من ذكر وسائل إعلام لبنانية، أنه تم الاتفاق على اختيار وزير المالية السابق محمد الصفدي رئيسا للحكومة خلفا لسعد الحريري.

وقالت وسائل الإعلام إن الحكومة ستكون مزيجا من الساسة والتكنوقراط، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وكانت مصادر لبنانية مطلعة أكدت لـ"العين الإخبارية" أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري رفض كل العروض المقدمة إليه لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل لا يزال متمسكاً بشرط "التكنوقراط"، فيما تشهد البلاد إضرابا عاما.

وبحسب المصادر، فإن الحريري رفض جميع العروض، وتحديداً المقدمة من مليشيا حزب الله وحركة أمل بأن يتولى كل حزب تسمية وزراء على أن يكونوا "غير سياسيين".

وقالت إن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون بقرار الرفض، مؤكدا أنه لن يعارض أي خيار أو حكومة ستشكل من دونه.

وقدم سعد الحريري، الشهر الماضي، استقالة حكومته رسميا للرئيس اللبناني ميشال عون، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يختلف مشهد الشارع اللبناني المنتفض على السلطة، حيث تشهد غالبية الطرق الرئيسية شللا تاما، فضلا عن مناوشات بين الحين والآخر بين قوى الأمن والمتظاهرين وتارة من قبل عناصر مليشيا حزب الله ضد المشاركين بالاحتجاجات التي نادت بتقليص نفوذ المليشيا التابعة لإيران وتوحيد الجيش اللبناني.