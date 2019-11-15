انطلاق أول اجتماعات مباشرة لوزراء الري والمياه في مصر وإثيوبيا والسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجمعة، الاجتماع الـ6 لوزراء المياه والري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان بفندق سكاي لايت بأديس أبابا، بحضور وزراء المياه والري في البلدان الثلاثة وممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، وتستمر يومين.

وتأتي هذه الاجتماعات مواصلة للاتفاق الذي تم بين وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن الشهر الحالي، وستبحث الدول المسائل الفنية والإسراع في حلها خلال جولات مقبلة تبدأ منتصف الشهر الجاري.

وأكدت مصر والسودان وإثيوبيا التزامها المشترك بالوصول إلى اتفاق شامل ومستدام ومتبادل للمنفعة المشتركة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.