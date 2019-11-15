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وزارة الدفاع السعودية تعلن عن توفر 73 وظيفة جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019

وزارة الدفاع السعودية تعلن عن توفر 73 وظيفة جديدة

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الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الجمعة، عن توفر (73) وظيفة إدارية (رجال ، نساء ) بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وذلك للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) .

وقالت الوزارة أن على الرغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa .

وأشارت إلى أن فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترة الزمنية 1441/03/20هـ إلى 1441/03/24هـ للرجال والنساء وذلك من خلال الرابط التالي: www.mcs.gov.sa

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