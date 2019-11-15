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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد : سيتم تكريم نماذج التسامح من أوائل الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، أنه سيتم تكريم نماذج التسامح في المجتمع الإماراتي ضمن تكريم أوائل البلاد .
وقال في تغريدة له بتويتر، "الأخوة والأخوات.. سنكرم هذا العام ضمن أوائل الإمارات نماذج التسامح في مجتمعنا ... الذين نشروا وينشرون قيمه .. الذين عملوا ويعملون لترسيخ مجتمع اماراتي أراده مؤسسي هذه الدولة أن يكون نموذجا انسانيا" .
وأضاف "ندعو كافة المواطنين والمقيمين لترشيح الشخصيات والمشاريع والمبادرات التي عززت التسامح من خلال وسم "أوائل الإمارات" والموقع الالكتروني http://uaepioneers.gov.ae وسيقوم فريق العمل باختيار مجموعة من الشخصيات والمبادرات لتكريمها" .
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أطلقت على العام 2019م "عام التسامح" .
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