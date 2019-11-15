زلزال يضرب سواحل إندونيسيا وتحذير من تسونامي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، الخميس، قبالة سواحل ولاية مالوكو الشمالية في إندونيسيا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن “زلزالاً بلغت قوته 7.4 درجات وقع على بعد 134 كيلومتراً شمال غربي جزر مالاكو في إندونيسيا”، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأشارت الهيئة إلى أن “الزلزال تم قياس شدته على عمق 62 كيلومتراً”، محذرة في الوقت ذاته من وقوع كارثة “تسونامي”.

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و”تسوناني” هو مجموعة من الأمواج العاتية تنشأ من تحرك مساحة كبيرة من المياه مثل المحيط، وينشأ من الزلازل والتحركات العظيمة سواء على سطح المياه أو تحتها، وبعض الانفجارات البركانية والثورات تحت سطح الماء، والانهيارات الأرضية والزلازل المائية، وتكون آثاره مدمرة.

وفي يوليو الماضي، تعرضت المنطقة لزلزال بلغت قوته 7.2 درجات، حيث سجل مركز الزلزال في مدينة تيرنيت في هالماهيرا، أكبر جزر ولاية مالوكو الشمالية، على الجانب الشرقي من البلاد.

ويعتقد أن الزلزال وقع آنذاك على عمق 10 كيلومترات تحت السطح، وهو ضحل نسبياً، حيث كلما اقترب الزلزال من السطح زاد تأثيره.