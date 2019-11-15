الإليزيه: فرنسا تستضيف قمة رباعية حول النزاع بأوكرانيا في 9 كانون الأول

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أنّ "باريس تستضيف قمة رباعية في التاسع من كانون الأول المقبل، تتناول النزاع في أوكرانيا، وتشهد أوّل لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".
وأوضحت في بيان، أنّ "الرئيسين سينضمّان إلى نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في إطار الاجتماع الرامي لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا، حيث ينشط انفصاليون موالون لموسكو".
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