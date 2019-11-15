الإليزيه: فرنسا تستضيف قمة رباعية حول النزاع بأوكرانيا في 9 كانون الأول

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ (​الإليزيه​) أنّ "​باريس​ تستضيف قمة رباعية في التاسع من كانون الأول المقبل، تتناول النزاع في ​أوكرانيا​، وتشهد أوّل لقاء مباشر بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​".

وأوضحت في بيان، أنّ "الرئيسين سينضمّان إلى نظيرهما الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ والمستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، في إطار الاجتماع الرامي لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا، حيث ينشط انفصاليون موالون ل​موسكو​".