بدء اطلاق الموقوفين في ثكنة صربا

افادت معلومات صحافية أنه بدأ في هذه الاثناء اطلاق الموقوفين في ثكنة صربا، الذين كانوا اوقفوا صباحا في ​زوق مكايل​.

وأكد احد ​الشباب​ المفرج عنهم انهم لم يتعرضوا لأي معاملة سيئة، وأن ​الجيش​ تعامل معهم بطريقة لائقة جدا.

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