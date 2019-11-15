مسؤول إسرائيلي: اتفاق الهدنة في غزة لا يقضي بوقفنا الاغتيالات

أعلن مسؤول إسرائيلي لصحيفة "​يديعوت أحرونوت​" الإسرائيلية أن "​تل أبيب​ لم توافق على وقف ​عمليات الاغتيال​ المركزة مقابل إعلان وقف ​إطلاق النار​ مع "حركة ​الجهاد الإسلامي​" في ​قطاع غزة​"، مشيراً إلى أن "تل أبيب رفضت طلب "الجهاد الإسلامي" وقف عمليات الاغتيال كأحد شروط إعلان ​الهدنة​".

ولفت إلى "إننا لن نعد أحدا بالامتناع عن تنفيذ عمليات الاغتيال، وكل من سيهاجم أو سيحاول مهاجمتنا سيُستهدف".