أعلن مسؤول إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "تل أبيب لم توافق على وقف عمليات الاغتيال المركزة مقابل إعلان وقف إطلاق النار مع "حركة الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "تل أبيب رفضت طلب "الجهاد الإسلامي" وقف عمليات الاغتيال كأحد شروط إعلان الهدنة".
ولفت إلى "إننا لن نعد أحدا بالامتناع عن تنفيذ عمليات الاغتيال، وكل من سيهاجم أو سيحاول مهاجمتنا سيُستهدف".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي: اتفاق الهدنة في غزة لا يقضي بوقفنا الاغتيالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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