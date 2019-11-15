الرئيسة البوليفية المؤقتة استبعدت ترشح موراليس في الانتخابات الرئاسية

استبعدت الرئيسة البوليفية الموقتة جانين أنييز، فرضيّة ترشّح الرئيس المستقيل ​ايفو موراليس​ في ​الانتخابات الرئاسية​ الجديدة.

ولفتت إلى أنّ "موراليس ليس مؤهّلًا لولاية رئاسيّة رابعة، وبالتالي لن يتمكّن من الترشّح في الانتخابات المقبلة"، الّتي لم يُحَدّد تاريخها بعد، لكنّها شدّدت على أنّ "حزب الرئيس السابق لديه الحقّ بالترشّح في الانتخابات العامّة".

وكان قد توافد آلاف المواطنين على مقرّ الحكومة في لاباز من مدينة إل ألتو المجاورة، لتأكيد موقفهم أنّ إطاحة موراليس من الحكم هي نتيجة انقلاب وليس استقالة. ولوَّح المحتجون بأعلام السكان الأصليّين متعدّدة الألوان، فيما هتف الكثير منهم "الآن، نعم، حرب أهلية" و"ارجع إيفو".