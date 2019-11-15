الجيش الإسرائيلي يحقق في مقتل مدنيين نتيجة غارة شنها الخميس على قطاع غزة

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ أنّ "يوم أمس الخميس، ضرب الجيش الإسرائيلي بنية تحتيّة عسكريّة لـ"​حركة الجهاد الإسلامي​" في ​دير البلح​. وحسب المعلومات المتاحة للجيش في وقت الغارة، لم يكن من المتوقَّع أن يتعرّض أي من المدنيّين للأذى نتيجة لها"، موضحًا أنّ "جيش الدفاع يحقّق في الأذى الّذي لحق بالمدنيّين جرّاء الغارة".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، قد أفاد الخميس بأنّه استهدف في غارة القيادي في "حركة الجهاد الإسلامي" رسمي أبو ملحوس".

في المقابل، نفى الناطق باسم "حركة الجهاد الإسلامي" ​داوود شهاب​ صحّة التصريحات الإسرائيلية، لافتًا إلى أنّ "رسمي أبو ملحوس ليس قائدًا ولا عضوًا بارزًا في الحركة".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ"​حركة حماس​" مقتل ثمانية أفراد من عائلة أبو ملحوس في الغارة، بينهم خمسة أطفال.