"رويترز": محادثات غير رسمية بين السعودية والحوثيين من أجل هدنة في اليمن

أفادت وكالة "رويترز" للانباء بأن "السعودية كثفت محادثات غير رسمية مع الحوثيين بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن"، مشيرةً إلى أن "المحادثات بدأت في أواخر أيلول في الأردن، بعد أن عرض الحوثيون وقف إطلاق الصواريخ والهجمات بطائرات مسيرة على مدن سعودية إذا أنهى التحالف الذي تقوده الرياض ضرباته الجوية على اليمن".
وأكدت أن "المحادثات بشأن استكمال الاتفاق الأمني تتحرك بسرعة كبيرة الآن عبر عدة قنوات، لكن لدى الرياض مخاوف بشأن حدودها"، مشيرةً إلى انه "لدى السعودية قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ 2016 وتواصل هذه الاتصالات لإقرار السلام في اليمن".
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