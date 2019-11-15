أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "أثناء قيام قوى الجيش بتنفيذ مهامها في فتح الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية، عَمد بعض المحتجين إلى التعرّض للعسكريّين بتوجيه عبارات استفزازيّة ومحاولة الاعتداء عليهم، ما أدّى إلى إصابة عدد منهم برضوض وجروح مختلفة؛ الأمر الّذي دَفع إلى توقيف المعتدين الّذين بلغ عددهم 20 شخصًا وأُحيلوا على التحقيق".
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ إخلاء سبيل 9 منهم، وأبقي على 7 أشخاص رهن التحقيق بناءً لإشارة القضاء المختص، وأُحيل 4 منهم بينهم سوري على الشرطة العسكرية، بعدما ثَبت تورّطهم بمخالفات أُخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 20 محتجا اعتدوا على العسكريين خلال فتحهم الطرق وإخلاء سبيل 9 منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.