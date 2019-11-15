الحريري أصدر مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات في 22 تشرين الثاني بمناسبة الإستقلال

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، مذكّرة إداريّة قضت بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه 22 تشرين الثاني 2019، بمناسبة ذكرى ​الإستقلال​. ولفت نصّ المذكرة إلى أنّ "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، تُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه 22 تشرين الثاني 2019، وذلك بمناسبة ذكرى الإستقلال".

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