أكد رؤساء ​الحكومة​ السابقين ​نجيب ميقاتي​ و​فؤاد السنيورة​ و​تمام سلام​ أنه "منذ بداية الازمة السياسية شددنا ونعيد التأكيد على موقفنا الأساسي باعادة تسمية ​سعد الحريري​ ل​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ وإننا نرى، في ضوء الأوضاع الراهنة، ان على القوى السياسية كافة تسهيل مهمته في ذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي والسنيورة وسلام: نشدد على موقفنا الأساسي باعادة تسمية الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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