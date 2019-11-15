جريحان بحادث سير على طريق كفرحزير شكا

أصيب شخصان بجروح في ​حادث تصادم​ بين ​سيارة​ من نوع هيونداي وشاحنة على طريق كفرحزير- شكا، عمل ​الصليب الأحمر​ على نقلهما إلى ​مستشفى​ ​الكورة​ للمعالجة.

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