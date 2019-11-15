الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس: للعمل على عودة الاستقرار

ناشدت الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس ،"جميع الافرقاء، رحمة بالوطن والمواطن، التلاقي والعمل على عودة ​الأمن​ والاستقرار إلى الوطن والحرية والعيش الكريم للمواطن، بعيدا عن التشنج والمصالح الشخصية، لأن الأوضاع مأسوية وخطيرة".

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