تجمع المياه على الطرقات نتيجة هطول الأمطار الغزيرة

تجمعت المياه على الطرقات نتيجة هطول الأمطار الغزيرة بعد ظهر اليوم في عدد من المناطق اللبنانية مما ادى الى ازدحام السير.
من جهة اخرى طلبت "غرفة التحكم المروري" من السائقين مضاعفة الانتباه وتوخي الحذر والقيادة بهدوء تفادياً للانزلاقات بسبب تساقط الامطار.
هذا وتتواجد الورش الفنية والجرافات والآليات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل على كافة الاتوسترادات والطرق الرئيسية وتتخذ الإجراءات اللازمة لتنظيف المجاري وقنوات تصريف الأمطار لمواجهة اي طارئ قد يحصل من جراء تساقط الامطار الغزيرة.
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