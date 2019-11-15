تجمع المياه على الطرقات نتيجة هطول الأمطار الغزيرة

تجمعت ​المياه​ على الطرقات نتيجة هطول ​الأمطار​ الغزيرة بعد ظهر اليوم في عدد من المناطق اللبنانية مما ادى الى ازدحام السير.

من جهة اخرى طلبت "​غرفة التحكم المروري​" من السائقين مضاعفة الانتباه وتوخي الحذر و​القيادة​ بهدوء تفادياً للانزلاقات بسبب تساقط ​الامطار​.

هذا وتتواجد الورش الفنية والجرافات والآليات التابعة ل​وزارة الأشغال العامة والنقل​ على كافة الاتوسترادات والطرق الرئيسية وتتخذ الإجراءات اللازمة لتنظيف المجاري وقنوات تصريف الأمطار لمواجهة اي طارئ قد يحصل من جراء تساقط الامطار الغزيرة.