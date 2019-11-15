دعموش: حزب الله لن يسمح باستغلال مطالب الناس المحقة وتوظيفها لتغيير المعادلات

أمل نائب رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" الشيخ علي دعموش "أن تؤدي الجهود والمساعي الجارية لتشكيل ​الحكومة​ إلى ‏خيارات حكومية تكون على قدر التحديات التي يواجهها ​لبنان​، وتلبي إرادة اللبنانيين وطموحاتهم وليس إرادة ​اميركا​ ورغباتها"، مشيراً إلى أن "​أميركا​ وأدواتها في الداخل استغلوا الحراك وأقحموا شعارات ومطالب سياسية مشبوهة في الاعتصامات و​التظاهرات​، وهم يعملون على تحريض وتأجيج الشارع و​قطع الطرقات​ وشل البلد وتعطيل حياة الناس، من أجل الضغط لتحقيق شروط وأهداف سياسية تتعلق بالحكومة المقبلة وأولوياتها السياسية".

ولفت إلى ان "حزب الله" يرفض رفضا قاطعا التدخل الاميركي في الشؤون اللبنانية، ولن يسمح باستغلال أوجاع الناس ومطالبهم المحقة والصادقة وتوظيفها لتغيير المعادلات او لفرض شروط واجندات سياسية لا تخدم لبنان ولا مصلحة ​الشعب اللبناني​. ان سياسات ​الولايات المتحدة الاميركية​ وعقوباتها واجراءاتها ضد ​المصارف​ والبنوك اللبنانية، والضغوط التي تمارسها على لبنان لمنعه من الاستفادة من ثرواته وتصدير منتجاته الى ​سوريا​ والمشاركة في إعادة الإعمار وغير ذلك من سياسات هي التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه من أزمة مالية واقتصادية ومعيشية".

وأشار إلى ان "معالجة ​الأزمة​ الاقتصادية والمالية في البلد وحماية السيادة والاستقرار والسلم الأهلي تتوقف على تعاون جميع اللبنانيين ومواجهتهم للسياسات الأميركية التخريبية ورفضهم للاملاءات الاميركية وعدم السماح للادارة الاميركية بفرض شروطها وخياراتها على الشعب اللبناني".