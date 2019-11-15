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وزارة الأشغال: نتخذ الإجراءات اللازمة لتنظيف المجاري وقنوات تصريف الأمطار لمواجهة أي طارئ

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أكّد المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال أن "الورش الفنية والجرافات والآليات التابعة ل​وزارة الأشغال العامة والنقل​ تتواجد على كافة الاتوسترادات والطرقات الرئيسية وتتخذ الإجراءات اللازمة لتنظيف المجاري وقنوات تصريف ​الأمطار​ لمواجهة أي طارئ قد يحصل من جراء تساقط الأمطار الغزيرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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