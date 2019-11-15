قيومجيان: قمعكم للناس يشبه أسلوب الماضي وفي لبنان حقائق جديدة وتاريخ جديد

ذكّر وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​ريشار قيومجيان​، بأنّ "نظام فاتِك المتصرف مات، والنظام الأمني السابق مات ومن بقي منه إلى لعنة الأجيال ومزبلة التاريخ". وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "قمعكم للناس يُشبه أسلوب الماضي ونماذج بشر من الماضي وأنظمة من الماضي. اتقوا الله واتّعظوا"، لافتًا إلى أنّ "في ​لبنان​ أحلام جديدة وحقائق جديدة وتاريخ جديد".

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