حنكش: لحكومة كفاءات ترضي الناس وإجراء انتخابات مبكرة والحكومة التكنوسياسية بدعة

شدّد عضو "​حزب الكتائب اللبنانية​" النائب ​الياس حنكش​، على أنّ "المطلوب تشكيل حكومة من أصحاب ​الكفاءات​، وما أكثر الشباب اللبنانيين الّذين يتمتّعون بكفاءة ونزاهة وسجل نظيف لكي يشاركوا ب​حكومة تكنوقراط​، وطبعًا لن نأتي بهم من المريخ".

وأكّد في مداخلة تلفزيونيّة "أنّنا نريد حكومة تتمتّع بنزاهة وكفاءة، تُرضي الناس الّذين لا يريدون أن يروا أحدًا من ​الحكومة​ الماضية"، لافتًا إلى أنّ "المطلوب إجراء انتخابات مبكرة تنتج مجلس نواب جديد، يُنتج بدوره حكومة جديدة تتماهى مع مطالب المتظاهرين".

وركّز حنكش على أنّ "الحكومة التكنوسياسيّة هي بدعة مثل بدعة الحكومة الوطني". ورأى أنّ "ما أوصل البلد إلى ما وصل إليه هو عدم الانسجام بين أفراد السلطة ومنطق "مرقلي تمرقلك"".