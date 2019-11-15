هيئة: زلزال شدته 7.4 درجة قرب جزر الملوك في إندونيسيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Seismograph and Earthquake - 3D Rendering لندن (رويترز) - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت شدته 7.4 درجة وقع على بعد 134 كيلومترا شمال غربي منطقة تيماتي في جزر الملوك الإندونيسية. وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 62 كيلومترا شاهد أيضاً من بي بي سي: 5 معالم تاريخية فقدها العالم انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي نائب مصري معارض يطرح "إصلاحات" فيحال إلى لجنة القيم قرر البرلمان المصري إحالة النائب أحمد الطنطاوي إلى لجنة القيم بعدما طرح مبادرة للإصلاح اقترح فيها إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة بي بي سي

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