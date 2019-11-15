شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف أساليب تنظيم الحمدين فى شراء الأصوات بالمنظمات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين الإرهابي يواصل شراء الأصوات في الدول الغربية والمؤسسات العالمية حتى لا يتم الحديث عن إرهابه المتواصل ودعمه للميليشيات الإرهابية في مختلف الدول العربية بدعم متواصل من دول محور الشر التي تضم تركيا وإيران.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن آخر مسلسل شراء الأصوات في الخارج ما تم إنفاقه على هيئة الأمم المتحدة بواقع 22 مليون فرنك سويسري لتجديد وتحديث القاعة رقم 19 في قصر الأمم المتحدة في جنيف، حيث قام سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، بافتتاح القاعة الخاصة بالأمم المتحدة وحضر معه تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وعلي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

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وأشار موقع قطريليكس، إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية يحاول أن يؤكد أن تلك المساهمة في تحديث هذه القاعة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الأمم المتحدة، والمساهمة بشكل فعال في تمكينها من تحقيق أهدافها السامية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدولي رغم أن تنظيم الحمدين الإرهابي يقوم بدعم الإرهاب في الأساس.