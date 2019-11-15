شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد: خروج تعديلات البناء الموحد للنور خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ستخرج للنور خلال الأيام المقبلة، لافتا، إلى أهميتها فى التصدى للبناء المخالف، والقضاء على العشوائيات، ووقف النمو العشوائى فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أن اللجنة كانت حريصة حال مناقشة التعديلات على ضرورة تلاشى بعض الملاحظات فى القانون القائم والتى كانت سببا فى انتشار البناء العشوائى، وذلك من خلال نصوص صارمة وفى نفس الوقت تيسيرات للمواطنين فى استخراج تراخيص البناء لتلافى بعض العقبات فى هذا الإطار، سواء تلك المتعلقة بالإجراءات أو التوقيتات او الرسوم المالية.

وأشار العقاد، إلى أن قانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لا يتضمن مواد عقابية ولهذا يجب سرعة خروج تعديلات قانون البناء الموحد للنور، فعلى الرغم من كونها تنظم آلية استخراج تراخيص البناء، إلا أنها فى نفس الوقت تتعامل مع حالات التعديات والبناء المخالف والحالات المخالفة التى لن يتم التصالح عليها لأيا من الأسباب.

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