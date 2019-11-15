ترامب يتوجه إلى بريطانيا الشهر المقبل للمشاركة باجتماعات الناتو

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن -أ ش أ

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم التوجه إلى بريطانيا خلال الفترة بين 2 إلى 4 ديسمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلسي المعروف اختصارًا بـ"ناتو".

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم /الجمعة/ - نقلته قناة "سي إن بي سي" الأمريكية - إن ترامب سيناقش مسألة الإنفاق المتعلقة بالدفاع وسيتطرق إلى التهديدات "الناجمة عن الفضاء الإلكتروني، وعن هؤلاء الذين يؤثرون على بنيتنا التحتية وشبكات الاتصالات، وعن هؤلاء الذين أوجدهم الإرهاب".