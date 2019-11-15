إحباط محاولة تهريب 55 كيلو هيروين عبر نفق الشهيد أحمد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، محاولة موظف وسائق لتهريب 55 كيلو هيروين عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، داخل مخازن سرية في سيارتين.

جرى ضبط المتهمين، حال استقلالهما السيارتين بمدخل نفق الشهيد أحمد حمدي من الجهة الشرقية بدائرة قسم شرطة الجناين، بالتنسيق بين الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

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وبتفتيش السيارتين عثر بداخل مخزنين سريين بهما، 220 قالب حجري لمخدر الهيروين وزنت 55 كيلو جرام، تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، كما ضبط بحيازة المتهمين 4 هواتف محمولة ومبلغ من المال.

بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.