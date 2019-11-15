بيان حالة الطقس: أمطار خفيفة غدًا.. واضطراب ملاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، بحسب بيان لهيئة الأرصاد.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 19 26

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 26

دمنهور 18 26

الإسكندرية 19 26

بلطيم 20 25

مطروح 17 25

السلوم 16 24

سيوة 11 24

بورسعيد 21 25

دمياط 20 26

الزقازيق 19 27

الاسماعيلية 17 28

السويس 18 26

العريش 16 26

رفح 15 26

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رأس سدر 19 26

نخل 11 25

نويبع 22 26

طابا 19 25

كاترين 09 20

الطور 21 28

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 21 28

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 26

بنى سويف 18 26

المنيا 15 26

أسيوط 16 27

سوهاج 16 28

قنا 17 31

الأقصر 18 28

أسوان 19 29

أبوسمبل 18 28

الوادى الجديد 18 27

شلاتين 21 28

ابو رماد 21 28

حلايب 22 26

رأس حدربة 22 26