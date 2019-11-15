محافظ المنوفية يهدي درع المحافظة لوزير الأوقاف لجهوده الدعوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أهدى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، درع المحافظة، تقديرًا لجهوده الدعوية والمجتمعية الملموسة، وجهود الوزارة في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، ومواجهة الأفكار المتطرفة.
وافتتح وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية، اليوم الجمعة، مسجدي الشهيدين بمدينة قويسنا، الذي أعيد بناؤه على نفقة حاكم الشارقة.
ووزع وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية، لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.
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