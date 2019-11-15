القضاء السعودي يحكم بالسجن 32 عاما وغرامة 9 ملايين ريال على 5 فاسدين

أصدر القضاء السعودي أصدر أحكاما ابتدائية بإدانة خمسة من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الجمعة.
وأوضحت أن النيابة العامة كانت قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين الخمسة، وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عامًا، إضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعةملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية. وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ".
وتمثلت قضايا الفساد الإداري والمالي في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين المدانين في هذه القضايا مسؤول قبض عليه متلبسًا بتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير
وأدين مسؤول آخر بالاشتراك عن طريق الاتفاق بتزوير محرر عرفي، وتسلم وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة، برغم كونه موظفًا عامًا.
وأكدت النيابة العامة السعودية أنها "لن تتوانى في تقديم الفاسدين والخائنين للأمانة التي حُمّلوها، للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل، حماية لوطننا الغالي".
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