نص أول مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني

نشر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، نص أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفقًا لقناة روسيا اليوم.
ويأتي ذلك خلال جلسة الاستماع العلنية الثانية فيقضية مساءلة الرئيس الأمريكي، بشأن استغلال سلطته في الطلب من نظيره الأوكراني التحقيق مع نجل منافسه الديمقراطي الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.
ويتهم ترامب بأنه أوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا من أجل الضغط عليها لفتح تحقيق بتهم الفساد مع هانتر بايدن.
إلى ذلك، أدلت ماري يافانوفيتش السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي.
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