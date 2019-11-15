عون: أسباب التظاهرات على رأس أولويات الحكومة الجديدة

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، اليوم الجمعة، إن معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون أولى اهتمامات الحكومة اللبنانية العتيدة.

محمد الصفدي يوافق على تولي رئاسة الحكومة اللبنانية

يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، أن الوزير

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السابق محمد الصفدي وافق على تولي منصب رئيس الحكومة، معربا عن اعتقاده بأنه الشخص المناسب لهذه المرحلة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وكان عون أعرب في وقت سابق عن أمله في إمكانية ولادة

الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف، مشيرا إلى أن التعاطي مع المستجدات يتم انطلاقا من المصلحة الوطنية التي تقتضي تعاونا مع الجميع للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

من جهة أخرى، جدد الرئيس اللبناني رفض الاقتراح الأوروبي لدمج النازحين السوريين بالمجتمعات المضيفة، وهو الموقف الذي أعرب الوزير الإيطالي عن تفهمه.