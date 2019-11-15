أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، اليوم الجمعة، إن معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون أولى اهتمامات الحكومة اللبنانية العتيدة.
محمد الصفدي يوافق على تولي رئاسة الحكومة اللبنانية
يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، أن الوزير
وكان عون أعرب في وقت سابق عن أمله في إمكانية ولادةالحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف، مشيرا إلى أن التعاطي مع المستجدات يتم انطلاقا من المصلحة الوطنية التي تقتضي تعاونا مع الجميع للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
من جهة أخرى، جدد الرئيس اللبناني رفض الاقتراح الأوروبي لدمج النازحين السوريين بالمجتمعات المضيفة، وهو الموقف الذي أعرب الوزير الإيطالي عن تفهمه.
كانت هذه تفاصيل خبر عون: أسباب التظاهرات على رأس أولويات الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.