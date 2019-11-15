قالت وزيرة الطاقة اللبنانية، ندى بستاني، إن لبنان سيطرح مناقصة لشراء البنزين في ديسمبر المقبل، مع تطلعه لدرء نقص محتمل في المعروض جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ويعد طرح الدولة مناقصة لشراء البنزين أمرا غير معتاد في لبنان الذي يعتمد علىالاستيراد، حيث جرت العادة أن تتولى شركات خاصة توريد الوقود، لكن احتجاجات عارمة على الحالة الاقتصادية السيئة أجبرت البنوك على الإغلاق، ما نال من قدرة التجار على الشراء من الخارج.
وجاء في إعلان مناقصة صادر عن وزارة الطاقة والمياه أن لبنان يطلب 150 ألف طن من البنزين "95 أوكتان"، على أن تقدم العروض في موعد أقصاه الثاني من ديسمبر المقبل.
وذكر البنك المركزي، الشهر الماضي، أنه سيعطي الأولوية في استخدام احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل مشتريات الوقود والدواء والقمح، لكن التجار يقولون إن قدرتهم على تحويل الأموال إلى الموردين تعقدت بفعل إغلاقات البنوك.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بستاني: لبنان تطرح مناقصة بنزين في ديسمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.