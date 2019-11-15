متظاهروا بغداد يقتحمون ساحة الخلانى

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل اليوم الجمعه، ان المتظاهرون في بغداد يدخلون ساحة الخلاني بعد اسقاط الكتل الخرسانية المحيطة بها وقوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع.

وفى سياق منفصل أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق،

اليوم، الخميس، تفكيك خلية إرهابية مختصة بتصنيع العبوات الناسفة في محافظة الأنبار، غربي البلاد .



وقالت المديرية في بيان لها اليوم أمس الخميس:"بعملية نوعية جريئة وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في

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الفرقة العاشرة بالتعاون مع لواء المشاة 38 من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر متخصصة بصنع العبوات الناسفة وتلقي القبض عليهم في منطقة الزنكورة بالأنبار"، لافتا إلى إن"الملقى القبض عليهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب ".

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