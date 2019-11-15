ألمانيا تزيد الضرائب على تذاكر الطيران لحماية المناخ

وافق البرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الجمعة، على زيادة الضرائب على تذاكر الطيران في إطار حزمة إجراءات لحماية المناخ.

وافق على الإجراء 356 نائبا في تصويت بالاسم، وعارضه 200 آخرون، في حين امتنع عن التصويت 55 نائبا.

يهدف هذا الإجراء إلى تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون خلال النقل الجوي.

ستُطبق الزيادة الضريبية على تذاكر الرحلات داخل ألمانيا وإلى دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة بحلول الأول من أبريل 2020.

ويسعى الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، عبر برنامج حماية المناخ إلى ضمان تحقيق ألمانيا لأهداف حماية المناخ بحلول عام 2030.

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