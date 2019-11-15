بومبيو يحذر من تنامي خطر داعش خارج العراق وسوريا

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، من تزايد خطر تنظيم داعش الإرهابي خارج العراق وسوريا.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش يعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، قال إن على الأعضاء التركيز على منطقة غرب أفريقيا والساحل.

وأكد بومبيو أنه يتعين على دول التحالف "استعادة آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب المعتقلين حاليا" في سوريا ومحاسبتهم. لكن هذا الطلب يصطدم برفض دول عدة.

اقرأ أيضا... واشنطن: آلاف الأسرى من داعش في سوريا "قنبلة موقوتة"

كما دعا الوزير إلى تعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في العراق وسوريا التي تضررت أثناء القضاء على التنظيم المتطرف.

وأوضح بومبيو "تعرفون جميعكم أنه علينا مواصلة المعركة ضد تنظيم داعش. والولايات المتحدة ستواصل قيادة التحالف والعالم في هذا الجهد الأساسي لأمننا".

وأضاف "لقد نشرنا بعضا من قواتنا في شمال شرق سوريا وفي المنطقة بشكل أوسع، وذلك للعمل على ألا يعاود تنظيم داعش الظهور من جديد ومن أجل منعه من استعادة السيطرة على حقول النفط".

وتابع "يجب ألا نتوقف الآن. لنعمل من أجل ألا يعود تنظيم داعش".