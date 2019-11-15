كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين وإصابة 8 إثر انفجار بمستودع ذخيرة في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب عدة أشخاص في انفجار أثناء تصفية مستودع للذخيرة في مدينة بالاكليا في شرق أوكرانيا، وفقًا للمتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية، بوجدان سينيك.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن قتيلين لقيا مصرعهما في انفجار في مستودع للذخيرة في أوكرانيا، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف "سينيك": "نتيجة للانفجار، أًصيب أربعة أشخاص وعسكريان وموظفان بالقوات المسلحة بجروح".

ووفقا له، أُصيب أحد المصابين بحروق في أجزاء الجسم الحساسة، وأًصيب أحدهم بكسر في العظام. تم نقل الضحايا إلى المستشفى.

وذكرت هيئة الأركان العامة في وقت سابق، أن حوالي 20 انفجارًا قد وقع في المستودع في مدينة بالاكليا أثناء تصفية الذخيرة.

وفي سياق منفصل، أعلنت أوكرانيا، الخميس، رفضها أي صلة بين تقديم المساعدات الأميركية لكييف وطلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التحقيق حول جو بايدن، أحد المرشحين الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك في أعقاب جلسات الاستماع العامة حول هذه المسألة في الكونغرس.

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ويشتبه الديمقراطيون في أن "ترامب" يسيء استغلال صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية من خلال اشتراط تقديم نحو 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا وزيارة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض ببدء تحقيق حول بايدن، نائب الرئيس الأمريكي سابقا، وابنه هانتر الذي يعمل لدى شركة غاز أوكرانية.

وبفضل غالبيتهم في مجلس النواب، فتحوا أواخر سبتمبر تحقيقا لتشكيل ملف اتهام ضمن السعي لإقالة ترامب، فيما يندد الرئيس الأمريكي بحملة "مطاردة شعواء".

والأربعاء، بعد ستة أسابيع من جلسات الاستماع المغلقة، تابع الديمقراطيون جلسات الاستماع العلنية في الكونغرس.

وقال شاهدهم الرئيسي، السفير الأمريكي بحكم الأمر الواقع لدى أوكرانيا، وليام تايلور، في جلسات الاستماع، إن السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، غوردن سوندلاند، أخبره في سبتمبر أن دفع الأموال كان "مشروطا" بفتح تحقيق حول بايدن.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، للصحافيين، الخميس، إن "السفير سوندلاند لم يتحدث إلينا، وبالتأكيد ليس معي، عن وجود صلة بين المساعدة والتحقيق".

ونقلت وكالة انترفاكس-أوكرانيا عنه قوله: "لم أشاهد مطلقا أي صلة مباشرة بين التحقيق والمساعدة العسكرية".

وكان ترامب طلب خلال محادثة هاتفية في 25 يوليو من نظيره الأوكراني أن "ينظر" في موضوع بايدن وابنه هانتر