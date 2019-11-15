كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تنشر مذكرة بنص المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكرلاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه نشر مذكرة فيها نص المحادثة الهاتفية، التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في شهر أبريل الماضي.

ووفقاً لبيان البيت الأبيض، فإن النص هو مذكرة وليس نصا دقيقا للمحادثة، التي جرت في يوم 21 أبريل، وذكر أن "محادثة ترامب وزيلينسكي جرت من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية"، مضيفاً "ترامب لم يتطرق للقضايا السياسية في المكالمة مع زيلينسكي".

كما لفت البيان إلى أن الرئيس الأمريكي هنأ نظيره الأوكراني على فوزه بالانتخابات، وناقش معه إمكانية حضوره لمراسم تنصيبه، كما دعاه لزيارة البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن هذه المذكرة ليست إعادة سرد حرفي للمحادثة، ولكنها تمثل مجرد "سجلات وذكريات" موظفي مجلس الأمن القومي المسؤول عن تسجيل المحادثة.

وكان موظف في الاستخبارات الأمريكية كشف عن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر، بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

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وسيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

هذا وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، قد أعلنت في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والإدعاءات المتعلقة به.

وكانت "وول ستريت جورنال"، قد أشارت إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.

وكان هانتر بايدن، عضوا في مجلس إدارة مجموعة "بوريزما كروب"، إحدى أكبر شركات الغاز الخاصة في أوكرانيا.

ووجهت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، استدعاء إلى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، على خلفية امتناعه عن تقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الـ 2 من أكتوبر الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.