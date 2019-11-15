كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أشهر داعمي "داعش" المشتبه بهم الين يتوسلون للعودة إلى أوطانهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ أفراد من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يُزعم أنهم ينتمون إلى "داعش" في العودة إلى بلدانهم الأصلية منذ فترة طويلة. ومع ذلك، الآن وقد تم القضاء على الإرهابيين إلى حد كبير في العراق وسوريا، ويعتقد أن الاتجاه - ويخشى -

أن تكتسب زخما.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، هناك عدد من الأفراد الذين يكافحون من أجل العودة إلى أوطانهم، ولكن تم حجبهم من قبل الأجهزة الأمنية، قد احتلوا عناوين الأخبار:

1. شاميما بيجوم

البريطانية، التي تزوجت من الإسلامي الهولندي المولد يوجو ريدجيك، بعد فترة وجيزة من مغادرته المملكة المتحدة، توسلت إلى السلطات البريطانية عدة مرات للسماح لها بدخول البلاد، نقلًا عن حالتها النفسية المُتعبة بعد ما "كان عليها أن تمر" في سوريا، حيث يُعتقد أنها في معسكر جديد.

كانت بيجوم، التي جُردت مؤخرًا من جنسيتها البريطانية، قد أثارت، في وقت سابق، عش الدبابير بقولها، إنها لم تتحطم بأي حال من الأحوال عندما شاهدت أول "رأس مقطوع" لها على الإطلاق في المخيم.

2. جاك ليتس، أو "الجهادي جاك"

على الرغم من تجريده من جنسيته البريطانية، إلا أن المسلم البالغ من العمر 24 عامًا والذي تحول إلى مقاتل "داعش" المشتبه به، قال في وقت سابق لـ ITV، إنه "شعر بالحنين لبريطانيا" ويرغب في العودة، معترفًا بأنه كان غير مرجح.

3. هدى مثنى

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استسلمت المرأة المولودة في نيوجيرسي والتي غادرت الولايات المتحدة للانضمام إلى "داعش" في نوفمبر 2014، في يناير 2019 لقوات التحالف في سوريا، تأسف بشدة لما قامت به. وتطلب حاليًا العودة إلى الولايات المتحدة مع ابنها.

حكم قاض، حتى الآن، بأنها ليست مواطنة أمريكية، مما يجعلها في حالة من الجمود في سوريا.

4. توبا غوندال

قالت المجندة المشتبه بها، البالغ من العمر 25 عامًا، والتي قيل إنها قامت بجذب شاميما بيجوم وزميلين لها إلى سوريا مع وعود بالزواج من المقاتلين الجهاديين، إنها مستعدة للسماح لابنها، إبراهيم، البالغ من العمر ثلاثة أعوام تقريبًا، ابنتها، أسيا، البالغة من العمر 18 شهرًا، لإبعادهما عن رعايتها وتسليمهما إلى والديها في المملكة المتحدة حتى يمكن للأطفال "التمتع بحياة طبيعية".

اعتذرت طالبة جامعة لندن السابقة عن السفر إلى سوريا وطلبت "فرصة أخرى".

قبل فترة طويلة من عودة العائدين، بدأت الأمم المتحدة العمل على تشريع من شأنه إضفاء الطابع الرسمي على الإجراءات الخاصة بقبول أنصار "داعش" المشتبه بهم في بلدانهم الأصلية.

وبشكل أكثر تحديدًا، يهدف قرار مجلس الأمن رقم 2396 لعام 2017 إلى معالجة الطبيعة المتطورة للتهديد القادم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مع إثارة مخاوف متعددة في المجتمع.

تشمل التحديات الجديدة مقاضاة المقاتلين العائدين وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، ولا يزال السؤال مفتوحًا حول كيفية التعامل مع من يشتبه في أنهم من أنصار داعش، بما في ذلك ما يسمى بـ"زوجات داعش" وأطفالهن القاصرات وما هو الوضع الذي يجب أن يتمتعن به.

ووفقًا للتقديرات الرسمية، غادر نحو 5 الآف أوروبي (3700 من المملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا وألمانيا) متوجهين إلى سوريا للانضمام إلى "داعش"، وتم قبول العديد منهم (حوالي 1200).

على سبيل المثال، من بين 850 فردًا من المملكة المتحدة، ممن غادروا منازلهم للسفر إلى سوريا أو العراق، عاد نحو 425 شخصًا، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة صوفان في أكتوبر 2017. وفي الوقت نفسه، من أصل 129 شخصًا غادروا الولايات المتحدة إلى مناطق الحرب في الشرق الأوسط، عاد 7.