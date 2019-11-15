كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الألمانية: لدينا اثنين من المواطنين محتجزين في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر بوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، عن وجود اثنين من المواطنين الألمان، احتجزا في هونج كونج، ويتلقيان الدعم القنصلي. وأوضح المصدر، أن القنصلية الألمانية في هونج كونج كانت على اتصال بالمحامين والسلطات المحلية، ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز". وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، في وقت سابق، إن اثنين من طلاب التبادل في جامعة لينجنان في هونج كونج، قد احتجزوا وسط لاضطرابات منذ أشهر من الاحتجاجات ضد التدابير الرامية إلى تقريب هونج كونج من بكين.

هذا وتشهد هونج كونج موجة من الاحتجاجات منذ يونيو، حيث دعا المتظاهرون في البداية إلى إلغاء التعديلات على التشريعات الحالية لتسليم المجرمين. لكن الاحتجاجات لم تختف حتى بعد التخلي عن القانون، وتم اعتقال الآلاف من المحتجين وجرح مئات الأشخاص ، بمن فيهم المتظاهرون وضباط الشرطة.

وقام المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية بشل أجزاء من هونج كونج، مما أجبر المدارس على الإغلاق، وإغلاق الطرق السريعة، حيث قام الطلاب ببناء المتاريس وتخزين الأسلحة المؤقتة، مما مهد الساحة لمواجهات الحرم الجامعي.

Advertisements

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، التي تملكها صحيفة الشعب اليومية الحكومية وهي لسان حال الحزب الشيوعي،لفترة وجيزة، على "تويتر"، إنه من المتوقع أن تعلن حكومة هونج كونج عن حظر التجول في نهاية الأسبوع بعد أسوأ أعمال عنف منذ عقود في الحكم الصيني تشهدها المدينة.

وقد حذفت الصحيفة، المنشور بعد وقت قصير، وقال محررها، إن المعلومات "غير كافية" لدعمه.

تجمهر الآلاف من الطلاب داخل حرم جامعي عدة، محاطين بأكوام من الطعام والطوب وقنابل البنزين والسهام برؤوس ملفوفة في الكسوة والمجازر وغيرها من الأسلحة محلية الصنع.

وأوردت شبكة "ايه بي سي نيوز" الامريكية نقلا عن الشرطة إن المتظاهرين أطلقوا سهما على ضباط كانوا يقومون بدورية بالقرب من جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية، ثم ألقوا أواني الزهور من على ارتفاع عندما وصل ضباط آخرون.

وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع اليوم الخميس، وأطلق المتظاهرون السهام مرة أخرى. أطلقوا السهام للمرة الثالثة في وقت لاحق في الصباح. ولم يصب أي من الضباط.