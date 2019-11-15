كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر عراقي: صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، عن وقوع صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وأوضح المصدر العراقي: أن "العشرات من المتظاهرين عبروا الحاجز الأمني الأول في ساحة الخلاني، بعد إسقاط إحدى الكتل الخرسانية عند الحاجز".

وأضاف المصدر، "المتظاهرين حاولوا الاقتراب من الحاجز الثاني، ما دفع قوات الأمن إلى محاولة تفريقهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، فيما رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة".

كما لفت المصدر إلى أن الصدامات مستمرة في محيط الساحة حتى الآن، دون أن يؤكد على وقوع قتلى أو جرحى في صفوف المتظاهرين.

وفي احتجاجات حاشدة بالعراق، يطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة ومكافحة الفساد والبطالة، بالإضافة إلى تحسين ظروف المعيشة في البلاد، ويشار في هذا الصدد إلى أن المظاهرات أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، منذ اندلاعها في الأول من أكتوبر.

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ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الجمعة، يومها الثاني والعشرين، والتي بدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت إلى مطالب أخرى أبرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور، وتستمر عمليات الكر والفر بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في عدة ساحات، خاصة في ساحتي التحرير والخلاني المتجاورتين وسط العاصمة.

هذا ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة، ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.